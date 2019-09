Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, cu putin timp in urma, in Constanta. Evenimentul s a produs intre localitatile Ovidiu si Mihail Kogalniceanu, in zona hanului Kartali.Accidentul s a soldat cu doua victime, constiente, neincarcerate. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina pe DN 22, in zona localitatii Gura Dobrogei.Din primele informatii, se pare ca este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.Impactul s a soldat cu o…

- Un incendiu violent a izbucnit in timpul nopții de luni spre marți la unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Mamaia, fostul Bamboo. Mai multe echipe de pompieri intervin pentru lichidarea incendiului, iar din primele informații nu exista victime.SONDAJ CURS - Iohannis și PNL domina topul.…

- In urma cu putin timp, s a produs un accident rutier la iesire din localitatea Tortomanu, spre Silistea.Este implicat un autoturism si trei victime, in stare constienta.La fata locului, s au deplasat echipaje ale Serviciului de Ambulanta si SMURD Constanta.Cele trei victime au fost transportate la spital,…

- In urma cu putin timp, un apel la 112 a fost efectuat pentru a sesiza un accident rutier care a avut loc in localitatea Ovidiu.Din primele informatii, un accident rutier a avut loc pe soseaua Nationala, in fata la geamie. Evenimentul rutier s a soldat cu doua victime, pietoni.La fata locului s au deplasat…

- Conform sursei citate, se pare ca un șofer a intrat pe contrasens, iar traficul rutier este oprit, sambata, pe DN 2A, la ieșirea din localitatea Ovidiu spre Mihail Kogalniceau, județul Constanța, in urma coliziunii dintre trei mașini. Trei persoane au fost ranite, in zona fiind solicitat un elicopter…

- Un grav accident de circulație s-a produs azi, in stațiunea 2 Mai, pe DN 39, in Constanța. In urma impactului dintre 2 autoturisme, o femeie și 3 copii au suferit rani grave și mai multe traumatisme.

- Un accident rutier a avut loc noaptea trecuta pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Hotelului Zodiac din Constanta. Potrivit IPJ Constanta, in data de 22.06.2019 ora 00.29, un barbat de 28 ani, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat 0.68 mg l alcool pur in aerul expirat,…