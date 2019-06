Stiri pe aceeasi tema

- O familie de moldoveni a fost implicata intr-un accident in orașul Mirano, Italia. Barbatul in varsta de 35 de ani și fiica lui de 15 ani au murit. Mama și un fecior in varsta de 8 ani au fost grav raniți, iar alți doi copii s-au ales cu rani ușoare.

- Doi romani, ambii soferi pentru o firma din Italia, au devenit eroii zilei in peninsula dupa o operatiune de salvare demna de filmele de actiune. Potrivit Gazzetta di Mantova, Daniel Danaila si Alexandru Ciofu au salvat de la moarte doi pensionari a caror masina cazuse intr-un canal de irigatii in urma…

- Turisti romani au fost raniți intr-un accident de autocar ce a avut loc miercuri in Toscana, Italia, pe un drum ce face legatura intre Florenta si Siena. Dupa ce autocarul a cazut intr-o rapa, un ghid rus a murit, iar alte 37 de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava.

- O persoana a murit si 37 au fost ranite, miercuri, intr un accident al unui autocar turistic pe o autostrada din apropiere de Siena, au anuntat autoritatile italiene din domeniul medical, relateaza antena3. Media italiene relateaza ca persoana decedata este o femeie de 40 de ani din Rusia, care era…

- Un accident grav a avut loc in Italia, in apropiere de orașelul turistic Monteriggioni. Un autocar etajat cu 60 de turiști a lovit un parapet și s-a rasturnat intr-o rapa, dupa ce a trecut printr-un gard de protectie pentru calea ferata. Un om a murit si 37 au fost raniti.Printre victime sunt…

- O tragedie dintr-o familie de romani a cutremurat Italia in aceste zile, dupa ce un tanar de 29 de ani si-a ucis mama cu sange rece dupa o cearta in familie. Incredibil ce a facut barbatul dupa savarsirea crimei. In dupa-aniaza zilei de miercuri, 8 mai, un barbat roman in varsta de 29 de ani și-a ucis…

- Un microbuz in care se aflau 10 romani a fost implicat intr-un accident mortal pe autostrada A3 din Germania, noaptea trecuta, in apropierea orasului Limburg an der Lahn. O femeie in varsta de 40 de ani si-a...

- Sfarșit cumplit pentru un șofer roman de TIR, in varsta de 55 de ani. Acesta și-a pierdut viața, intr-un grav accident pe autostrada A15 din Italia, in zona localitatii Pontremoli. Tragedia s-a produs, marti, 23 aprilie, la granita dintre Toscana si Emilia Romagna. Soferul roman in varsta de 55 de ani…