Accident cu trei victime pe autostradă, lângă Turda. Coliziune între un TIR şi un autoturism Din primele informații, în accident au fost implicate doua autoturisme. La fata locului au intervenit o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și 3 ambulante. “Trei persoane au fost consultate și transportate la spital. Un barbat de aproxmativ 21 de ani și unul de circa 45 a primit asistența medicala de urgența și au fost transportați de echipajele SMURD și SAJ la spital, suferind multiple traumatisme&", transmit pompierii. Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

