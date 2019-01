aBeauty Clinique: Afaceri de 1,65 milioane de euro in 2018; prima franciza deschisa la Timisoara

Stiri pe aceeasi tema

- Hercule este un concept de restaurant cu specific grecesc de tip taverna fondat in urma cu circa trei ani de un antreprenor roman. Reteaua s-a mentinut in ultimul an la patru unitati, dintre care trei in franciza.

- ARAD. Cu trei proiecte depuse, Municipiul Arad vrea sa prinda nu mai putin de 43,3 milioane de euro, fonduri europene nerambursabile. Astfel, Aradul a „ras” toata suma pe care a avut-o la dispozitie pe axa de finantare 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile. Agentia pentru Dezvoltare…

- ​​​​​​​125 de angajari pe posturi de medic și asistent, in ultimul an, și investiții de 18 milioane de lei in dotari Primaria Capitalei, prin ASSMB, a investit consistent, in ultimii doi ani, pentru dotarea cabinetelor de medicina școlara și pentru a reduce deficitul de personal din acest sector, domeniu…

- Specialiștii care lucreaza la OncoGen - Centrul de Terapii Genice și Celulare in Tratamentul Cancerului din Timișoara vor avea la dispoziție aparatura de ultima generație. Totul, prin proiectul strategic derulat in parteneriat cu medicii din Serbia. The post Aparatura de peste 2,3 milioane de euro pentru…

- Lucrari de 13 milioane de euro care vor permite reluarea navigarii pe Bega intre Timisoara si Serbia. Vor incepe, daca tot merge bine, in primavara anului viitor si vor fi gata in 2021. Atunci vom putea merge cu vaporașul pana in Serbia. The post Vom merge cu vaporașul pe Bega in Serbia. Dupa o investiție…

- Un numar de 70 de noi locuri de munca au fost create in județul Timiș dupa ce un furnizor de conectori și senzori destinați industriei aeronautice, medicale și automotive a deschis o fabrica la Timișoara, in urma unei investiții de șase milioane de euro, transmite corespondentul MEDIAFAX.Noua…

- Suspans pentru cei 4,6 milioane de clienti ai serviciului de telefonie mobila ai Telekom, numarul trei pe piata de comunicatii mobile: grupul negociaza in aceasta perioada termenii unei prelungiri a contractului care ii ofera acces la reteaua 4G a Orange, liderul pietei locale de telefonie mobila.

- Compania de cablu UPC, parte a grupului american Liberty Global, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de telecom, a inregistrat in al treilea trimestru venituri de 164,2 mil. lei, in crestere cu 4% fata de anul precedent, pe fondul cresterii numarului de abonamente, conform datelor comunicate…