- Moarte șocanta pentru un tanar de 18 ani! Baiatul a murit la scurt timp dupa ce a mancat o friptura de porc care nu era bine pregatita. Ce au gasit medicii in corpul baiatului este infiorator, scrie a1.ro.

- Charlie Whiting avea 66 de ani si a murit din cauza unei embolii pulmonare. DOLIU in sport. A MURIT unul dintre marii antrenori ai Romaniei. Are in palmares PERFORMANTE URIASE "Cu imensa tristete am aflat de decesul neasteptat al lui Charile. El a fost o figura inimitabila a Formulei…

- Decesele au survenit la mai putin de doua saptamani dupa ce peste 100 de persoane au murit din cauza consumului de alcool contaminat in nordul Indiei. "La fiecare 10 minute primim informatii despre victime din diferite locuri. Pana in prezent, aproximativ 200 de persoane sunt in spital, multe…

- Medicii legisti au efectuat expertiza medico-legala pentru Denisa, fetita de 10 ani, din Vaslui care a murit in bratele bunicii si nu stia nimeni de ce s-a stins. Doctorii au descoperit ca fetita avea o malformatie cardiaca, o afectiune severa, care i-a pus capat vietii, atat de devreme. Medicii vasluieni…

- Fetița de 9 ani, care se afla in vacanța cu parinții ei in regiunea Costa del Sol din Spania, a murit dupa ce a mancat o inghețata. Copila era alergica la alune și lapte și, cel mai probabil, a intrat in șoc anafilactic deoarece a suferit o reacție alergica severa. A fost transportata in stare critica…

- Bilanțul epidemiei de gripa a crescut la 101 morți in Romania. Ultima victima este un tanar de 37 de ani, anunța autoritațile sanitare.Medicii din tara vecina sustin ca niciuna nu era vaccinata si atrag atentia ca numarul victimelor ar putea creste.

- Cazul morții unui tanar de 20 de ani din Bruxelles, Belgia, in 2008, a ajuns in Jurnalul Clinic de Microbiologie. Studentul, identificat doar dupa numele mic, AJ, a murit dupa ce a mancat o porție veche de spaghete.

- Un adolescent a murit dupa ce iubita lui i-a lasat un semn pe gat. „Mușcatura iubirii” este populara printre tineri, care poarta cu mandrie vanataile lasate de partenerii lor, in general in zona gatului.