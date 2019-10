Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Munteanu, manager al loturilor de tineret ale Romaniei, a vorbit la GSP Live despre implementarea unui program educațional la toate reprezentativele. Programul educațional va cuprinde 7 module: Relația cu Media & Social-Media Anti-doping & Nutriție Management financiar Educație Integritate Mental…

- Ziarul Unirea Elevii ar putea avea cursuri de educație rutiera la școala, incepand cu anul școlar 2021-2022. Proiect in dezbaterea senatorilor Elevii ar putea avea cursuri de educație rutiera la școala, incepand cu anul școlar 2021-2022. Proiect in dezbaterea senatorilor Fie ca invața in școli de stat…

- In maximum doi ani familiile care au copii școlari ce frecventeaza cursurile Școlii Gimnaziale „Simion Barnuțiu” vor avea bucuria sa știe ca micuții vor beneficia de o educație de calitate, datorita investițiilor din fonduri europene realizate de edili la structurile școlare ”Petru Pavel Aaron” și ”Ion…

- Conform datelor centralizate pana in prezent la nivelul Ministerului Educației Naționale (MEN), elevii de clasa a VIII-a care au fost repartizați la licee cu profiluri teoretice, avand media de admitere sub 5, au promovat in proporție foarte mica examenul național de Bacalaureat. Prin urmare, acești…

- La achiziționarea oricarui produs din gama Școala in coolori vesele, in perioada 19 august – 1 septembrie, Lidl doneaza 1 leu pentru continuarea activitaților desfașurate de Teach for Romania in școlile din țara. Astfel, cu ajutorul clienților sai, Lidl va susține formarea cadrelor didactice din peste…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu scrie pe pagina sa de Facebook ca Șerban Nicolae nu mai este lider de grup la Senat. De asemenea, deputatul mai scrie ca “Ecaterina Andronescu nu mai este ministru la Educație,...

- Ziarul Unirea Inca o materie ar putea fi introdusa in școala. Elevii ar putea invața cum sa se fereasca de fake news – proiect Inca o materie ar putea fi introdusa in școala. Elevii ar putea invața cum sa se fereasca de fake news – proiect Elevii ar putea invața la școala cum sa se fereasca de fake…