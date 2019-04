Stiri pe aceeasi tema

- CSM București a caștigat Cupa Romaniei dupa ce s-a impus duminica in finala cu SCM Rm. Valcea, 30-29 dupa prelungiri. Dupa ce au caștigat Cupa Romaniei, jucatoarele de la CSM București au petrecut in autocar. Jucatoarele lui Dragan Dukic s-au distrat pe manele și s-au intrecut in mișcari de dans. ...

- CSM București a caștigat Cupa Romaniei dupa o finala incredibila, la Bistrița, scor final 30-29. Au fost nevoie de prelungiri pentru un succes al „tigraoicelor". CSM București a caștigat aseara pentru a patra oara consecutiv Cupa Romaniei dupa o finala extrem de disputata in fața rivalei SCM Rm. Valcea.…

- Finala mica a Cupei Romaniei a fost una fara istoric, HC Zalau obținand o victorie clara in fața Magurii Cisnadie. La Bistrița echipa lui Gheorghe Tadici s-a desprins inca din startul jocului, 9-3 in minutul 19. Au fost trei goluri la pauza pentru Zalau, diferența crescand pana la 10 lungimi (26-16,…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a obtinut, duminica, medalia de bronz a Cupei Romaniei, in finala mica a Turneului Final Four de la Bistrita, dupa ce a invins formatia Magura Cisnadie, scor 30-24 (14-11), informeaza News.ro.Citește și: Universitatea Cluj a demolat-o pe Dacia Unirea Braila,…

- Sambata, 20 aprilie 2019, SCM RM.VALCEA – MAGURA CISNADIE, rezultat final: 31-21,in prima semifinala de la Final 4 Cupa Romaniei, care se desfasoara la Bistrita! In finala, duminica, 21 aprilie 2019, de Florii, de la ora 17.30, SCM va juca cu invingatoarea partidei CSM Bucuresti – HC Zalau. Felicitari…

- Partidele SCM Ramnicu Valcea – CS Magura Cisnadie (sambata, 20 aprilie ora 15.00) si CSM Bucuresti – HC Zalau (sambata, ora 17.30) sunt in direct la TVR 1 si TVR HD. Iar duminica, 21 aprilie, tot la TVR 1 si TVR HD, vedem, de la 15.00, finala mica, iar de la 17.30, marea finala a […]

- Echipele CSM Bucuresti si Timisoara Saracens se vor intalni sambata, de la ora 13:00, pe stadionul ''Florea Dumitrache'' din Complexul sportiv ''Stefan cel Mare'', in finala Cupei Romaniei la rugby, editia 2018. Meciul trebuia sa se joace inca din 30 noiembrie 2018, insa…

- Belt League 2019 cuprinde 4 etape Cupa Danubius (Braila 20 aprilie) International Pro (Galati 22 iunie) Tomis Open (Constanta 27 iulie) si Cupa Romaniei la BJJ (Bucuresti 19 octombrie).La finalul sezonului vor fi oferite 4 Pachete de calatorie (cate unul pentru categoriile Incepatori Intermediari Av...