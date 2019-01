A cata favorita este constanteanca Simona Halep la castigarea Australian Open

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial al tenisului feminin, a ajuns la Sydney, acolo unde va participa la primul ei turneu din 2019 si totodata singurul inainte de Australian Open. Programat in perioada 6 12 ianuarie, turneul de la Sydney va fi unul foarte puternic, inscriindu se opt dintre…

- AUSTRALIAN OPEN 2019. Sportivele acceptate pe tabloul principal au fost stabilite pe baza clasamentului WTA de luni, 3 decembrie. Monica Niculescu a avut ceva emotii, insa linia a fost trasa dupa locul 102 WTA, ocupat de Coco Vandeweghe. Din Top 100 WTA nu este inscrisa poloneza Agnieszka Radwanska,…

- Alaturi de romanca, mai sunt nominalizate Caroline Wozniacki, cu o salopeta adidas purtata la Australian Open, tinuta inspirata din vara australiana, Serena Williams, cu celebrul sau "catsuit" Nike de la Roland Garros, Andrea Petkovic, cu rochia adidas in stil retro, purtata tot la Roland Garros,…

- Turneul Campionelor de la Singapore a inceput, astazi, cu o surpriza. Elina Svitolina a trecut lejer de Petra Kvitova, scor 6-3, 6-3, in Grupa Alba. In celalalalt meci din grupa, de la ora 14.30, daneza Caroline Wozniacki, a doua jucatoare a lumii, se va duela cu Karolina Pliskova. In Grupa Roșie, maine…

- Singapore pentru ultima data aerul Turneului Campioanelor, ediția din 2018 fiind "cantecul de lebada" pentru intrecerea din Singapore Indoor Stadium (in 2019 va avea loc la Shenzhen). Singura jucatoare care și-a caștigat pe teren dreptul de a evolua la toate cele cinci ediții de la Singapore a fost…

- S-au stabilit cele opt jucatoare care vor participa la Turneul Campioanelor 2018, de la Singapore. Romanca Simona Halep, germanca Angelique Kerber, daneza Caroline Wozniacki, japoneza Naomi Osaka, cehoaica Petra Kvitova, americanca Sloane Stephens, cehoaica Karolina Pliskova și ucraineanca Elina Svitolona…

- Simona Halep a declaraqt ca marele sau obiectiv este sa castige Turneului Campioanelor, competitie la care cea mai buna performanta obtinuta este o finala. Cu 10 zile inaintea turneului ce va reuni cele mai bune opt jucatoare de tenis din lume, casele de pariuri au anuntat cotele pentru castigatoarea…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, a fost nominalizata pentru titlul de jucatoarea anului, care va fi acordat la finalul sezonului 2018, a anuntat WTA pe site-ul sau oficial. Alaturi de romanca mai sunt nominalizate cele trei castigatoare de Grand Slam pe parcursul anului 2018, daneza Caroline Wozniacki…