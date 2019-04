Stiri pe aceeasi tema

- Lucratori ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" au efectuat, premergator Sarbatorilor Pascale, zeci de controale la lacasuri de cult si hipermarketuri din judetul Constanta, pentru diverse nereguli constatate fiind aplicate 41 de amenzi in valoare totala de circa 190.000…

- Premergator Sarbatorilor Pascale, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al Judetului Constanta au efectuat 63 de activitati de control si indrumare privind prevenirea si stingere a incendiilor in lacasurile de cult si in hypermarketurile de pe raza…

- Intruniți astazi, membrii Colegiului Prefectural Suceava au aprobat o hotarire privind masurile pe linia siguranței alimentare și a ordinii publice și siguranței populației in perioada Sarbatorilor Pascale. Astfel, in perioada 1 aprilie-1 mai, Direcția Sanitar Veterinara, Comisariatul pentru Protectia…

- La Centrul Militar Judetean Alba s-a desfasurat joi dimineața instruirea semestriala a personalului institutiei pe linia apararii impotriva incendiilor in colaborare cu Detasamentul de Pompieri „Unirea” al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta Alba, condus de maior Spatacian Liviu, loctiitorul…

- In ultimele 24 de ore angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost solicitați sa intervina in 53 cazuri de stingere a focarelor de iarba uscata. Potrivit datelor, cele mai multe focare de ardere au fost inregistrate in partea centrala a țarii.

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului…

- 121 de pompieri, salvatori, medici si paramedici, dar si cativa voluntari care au intervenit in diverse operatiuni periculoase au fost premiati de conducerea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta in cadrul "Galei Barbatiei".

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a declarat marti, la Constanta, ca este in curs de derulare un proiect cu fonduri europene de 45 milioane de euro privind interventia pe Marea Neagra in situatii de urgenta, ce prevede, printre altele, achizitionarea…