5 greseli frecvente care te pot impiedica sa avansezi in cariera

Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa fii fericit și respectat la locul de munca, atunci sunt lucruri pe care trebuie sa le faci cat mai bine, dar și anumite aspecte negative de evitat in relația cu superiorii și cu colegii de serviciu.

- Un sondaj realizat de catre BestJobs in perioada 23 decembrie 2018 – 9 ianuarie 2019 scoate in evidenta nemultumirile angajatilor romani fata de actualul loc de munca. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.411 utilizatori de internet, reprezentativ la nivel urban, și pe un eșantion…

- Horoscop anual 2019 Leu – principalele previziuni pentru 2019, tot ce iți rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate, scrie elle.ro. Pentru nativii din zodia Leu, anul 2019 va fi unul prosper mai ales in dragoste și cariera. Cele mai mari interese pe care le ai in acest an sunt…

- RAC - Lucrezi mult si ramai productiva. Vei avea mult noroc in afaceri si vei fi mai productiva ca niciodata. Anul va veni cu multe oferte de munca si rezultate serioase. Noteaza-ti obiectivele si concentreaza-te pe viitor. Totul va deveni realitate. VARSATOR - Iti faci relatii profesionale…

- Indiferent daca esti la primul loc de munca sau daca ai ajuns deja la un anumit nivel in cariera, sigur iti doresti sa arzi niste pasi si sa progresezi mai repede decat o fac semenii de langa tine.

- Un sos plin de cocoloașe, scaparea mancarii pe podea și arsuri pe maini din cauza tigailor fierbinți se numara printre cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii la cina de Craciun, releva un studiu recent.

- Pentru invatarea artei servirii vinului, este nevoie de exercitiu si cateva puncte de reper. Atunci, nimic nu mai poate da gres, iar vinul isi poate indeplini menirea – aceea de a fi savurat cu nasul, gura si ochii.

- Romanii iubesc pastele, insa de cele mai multe ori susțin ca cele mai bune pe care le-au mancat vreodata sunt la restaurant. Daca nu ți-au ieșit ca la carte, posibil sa fi greșit pe undeva.