- Descinderile oamenilor legii au inceput la ora 6,00 a zilei de 16 mai si au vizat cinci locatii din judetul Galati, fiind coordonate de procurorii DIICOT Galati. Se banuieste ca membrii grupului au facut avere din organizarea transportului de migranti ilegali catre Europa de Vest. Acestia provin din…

- In cursul zilei de ieri, polițiștii Formațiunii de Investigații Criminale Petrila au efectuat o acțiune in urma careia au identificat, pe raza orasului Petrila, un barbat in varsta de 33 de ani, din Petrila, pe numele caruia autoritațile judiciare cehe au emis, la data de 27.03.2019, un mandat european…

- Harta rutiera a Romaniei se transforma pe zi ce trece intr-o nesfarșita lista neagra. De multe ori, motivul ucigaș este viteza. Asta s-a intamplat și pe un drum din județul Galați. Un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața intr-un grav accident rutier.

- Accidentul s-a petrecut luni dimineata, in jurul orei 5,30, pe DJ251, in apropiere de localitatea Costache Negri. Tanarul decedat era din Pechea si conducea un Audi A4 pe care tocmai il cumparase. El a pierdut controlul volanului intr-o curba periculoasa, iar masina s-a rostogolit pe camp.

- Majoritatea avariilor la reteaua electrica, produse in urma furtunilor, au fost remediate de catre echipele de interventie, au anuntat, miercuri, reprezentantii E-Distributie Dobrogea, parte a grupului Enel. La ora 10.00, mai erau avarii care afectau partial alimentarea localitatilor Modelu (judetul…

- O grupare de traficanți de droguri care acționau in patru județe au fost anihilata de polițiștii și procurorii de la DIICOT, care au facut marți dimineața 28 de percheziții simultane, pe raza a patru județe. 24 de persoane banuite de traficul și comercializarea de droguri au fost aduse la audieri. Suspecții…

- Doua dintre produsele biocide gasite neconforme apartin unui producator din Bucuresti, care are punct de lucru in judetul Ilfov, iar al treilea este fabricat intr-un stat membru al UE si distribuit de o firma din judetul Prahova, arata Ministerul Sanatatii. Firma producatoare si distribuitorul au fost…

- Echipele societatii Delgaz Grid SA si ale firmelor contractate de aceasta au reusit luni, pana la ora 16.00, remedierea avariilor si restabilirea alimentarii cu energie in majoritatea zonelor afectate de vantul puternic, se arata intr-un comunicat al furnizorului de electricitate din zona Moldovei.…