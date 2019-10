Stiri pe aceeasi tema

- CONTROALE… Fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca va continua folosirea metodei “pacientilor sub acoperire” in spitale, pentru a depista neregulile de orice fel, nu doar eventualele cazuri de luare/dare de mita. “Continuam. In acest moment avem 14 pacienti ‘misteriosi’. Nu stiu inca…

- 'Citeam undeva un titlu 'ministrul Sanatatii nu poate rezolva problema' (spagii - n.r.). Nu, sigur ca nu pot, nu pot singura sa rezolv problema, pentru ca legislatie avem, avem si solutii pe care spitalele trebuie sa le aplice, dar mai avem si reticenta unora de a nu rezolva problema. Eu am spus…

- Ministrul sanatatii anunta controale la toate spitalele de psihiatrie Ministrul sanatații Sorina Pintea (stânga) conduce o ancheta la spitalul din județul Buzau unde un pacient a ucis cu stativul de perfuzii mai mulți bolnavi internati in saloane, august 2019. Foto: Cristina Moise Ministrul…

- Vicepresedintele Comisiei pentru sanatate din Camera Deputatilor, deputatul USR Emanuel Ungureanu, a criticat, sambata, felul in care arata spitalele publice din Sibiu si Cluj, afirmand ca in aceste orase "sistemul sanitar este la pamant, este o rusine". "La sistemul sanitar, Sibiul si Clujul sunt la…

