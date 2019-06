10 iunie - PSD, semnare protocol de fuziune cu un alt partid Este vorba despre ziua de 10 iunie din anul 2002. Mediafax a prezentat sumarul evenimentelor interne. Iata evenimentele interne din 10 iunie, de-a lungul anilor Iata evenimentele interne din 10 iunie, de-a lungul anilor 1860 - S-a nascut cantareata Hariclea Darclee (m. ianuarie 1939). 1912 - Aurel Vlaicu a obtinut, la mitingul aviatic de la Aspern (Austria), premiul I pentru aruncarea unui proiectil la tinta, de la o inaltime de 300 de metri si premiul al II-lea, pentru aterizarea la punct fix. 1967 - A incetat razboiul de sase zile dintre Israel, Siria, Egipt si Iordania. 1993 - A avut loc ceremonia schimbului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Chisinau i-a revocat din functie pe directorul Centrului National Anticoruptie, Bogdan Zumbreanu, si pe directorul Serviciului de Informatie si Securitate, Vasile Botnari, scrie Unimedia, potrivit Mediafax.Deputatii si-au argumentat decizia prin faptul ca seful CNA se face…

- CHIȘINAU, 4 iun – Sputnik. Potrivit Casei Albe, citate de Reuters, Donald Trump susține un Brexit care sa nu afecteze stabilitatea economica și financiara la nivel global si care sa asigure, în același timp, independența pentru Regatul Unit, potrivit Sputnik International. Trump…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional, marti, legea care interzice amplasarea aparatelor radar in locuri de unde nu sunt vizibile pe drumurile publice, cu 186 voturi "pentru" si 21 "impotriva". Proiectul de lege initial a fost modificat, dupa ce Curtea Constitutionala declarase neconstitutionale unele…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters,…

- Implicatiile acestui vot sunt ”grave”, a declarat premierul conservator Theresa May, in aceasta zi in care urma, initial, sa aiba loc iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana (UE). Ea a subliniat ca scenariul implicit este de-acum un Brexit fara acord - un “hard Brexit”. Variante de Brexit:…

- Deputatii britanici au respins cu 334 la 85 de voturi o motiune privind organizarea unei noi consultari pe tema apartenentei la Uniunea Europeana (UE). Sustinatorii unui nou referendum sunt impartiti cu privire la oportunitatea organizarii in prezent a unui nou referendum. Insa rezultatul acestui vot…

- Deputații britanici au respins marți pentru a doua oara acordul privind Brexitul, in ciuda ultimelor modificari obținute cu o zi in urma de Theresa May, aruncand Marea Britanie in necunoscut in ceea ce privește viitorul sau, cu 17 zile inaintea datei prevazute pentru ieșirea din Uniunea Europeana.

- Propunerea premierului britanic, Theresa May, privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana a fost respinsa in aceasta seara (12 martie 2019) de deputații din Camera Comunelor pentru a doua oara, aruncand strategia Brexitului in incertitudine. Potrivit BBC.co.uk , deputații au respins acordul…