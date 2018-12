Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii care au venit sambata seara in Piata Victoriei au format, in jurul orei 19,00, un drapel din cartoane colorate in rosu, galben si albastru, pe care le-au luminat cu ajutorul lanternelor de la telefoanele mobile. Peste 1.500 de persoane s-au strans in fata sediului Guvernului, iar dupa…

- Aproape 1.00 de oameni s-au strans in fata Guvernului pentru un protest de Ziua Naționala a Romaniei. Protestatarii sunt nemultumiti de modul in care este condusa Romania, la 100 de ani de la Marea Unire, si cer demisia executivului. Oamenii ...

- Peste 1.000 de protestatari se afla in Piața Victoriei pentru a-și arata nemulțumirea fața de actuala guvernare și pentru a-i cere demisia. Oamenii spun ca au ieșit in strada de Ziua Naționala pentru a demonstra ca inca le pasa și ca vor sa fie conduși de „politicieni normali și cinstiți”', transmite…

- Peste 2.000 de persoane au pornit, marți seara, intr-un marș de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, pentru a arata ca nu a fost uitata ziua de 30 octombrie 2015. Oamenii au aprins torțe și merg catre Clubul Colectiv in ritmuri de chitara. Peste 2.000 de persoane, potrivit unor surse, au pornit…

- „Pentru Justitie si Democratie - va oprim din nou” - aproape 1.000 de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei. Oamenii isi manifesta nemultumirea fata de ordonanta de urgenta pentru legile Justitiei adoptata, luni, de Guvernul Dancila.

- „Pentru Justitie si Democratie - va oprim din nou” - aproape 1.000 de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei. Oamenii isi manifesta nemultumirea fata de ordonanta de urgenta pentru legile Justitiei adoptata, luni, de Guvernul Dancila.

- „Pentru Justitie si Democratie - va oprim din nou” - cateva sute de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei. Oamenii isi manifesta nemultumirea fata de ordonanta de urgenta pentru legile Justitiei adoptata, luni, de Guvernul Dancila.

- Oamenii legii au depistat și reținut, pentru 24 de ore, marți dupa-amiazp, un barbat care a a participat la protestul din 10 august si a fost identificat ca fiind unul dintre cei violenți."In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti,…