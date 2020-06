Zvonurile că Beethoven era de culoare iau amploare Beethoven a avut stramoși de culoare, asta cred mulți internauți. Un articol din 2015 a reaparut pe rețelele de socializare, devenind viral prin hashtag-ul #BeethovenWasBlack. In contextul mișcarii anti-rasiste #BlackLivesMatter, unii cer sa fie promovați mai mult compozitorii de muzica clasica de culoare. Zvonul dateaza de fapt din anii 1930, cind un jurnalist afro-american a publicat un articol Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

