Zurich, New York şi Tokyo, printre cele mai scumpe oraşe din lume (raport UBS) Cel mai scump oras european este Zurich, urmat de Geneva si Oslo, potrivit unui raport publicat marti si realizat in baza indicelui de referinta al bancii elvetiene UBS. Raportul, care se publica din 1971 si a ajuns la cea de-a 17-a editie, compara preturile si salariile din 77 de orase ale lumii, prin evaluarea a 128 de preturi la diferite bunuri si servicii, precum si salariile medii oferite de 15 profesii ale populatiei active, relateaza EFE. La nivel mondial, Zurich este urmat de Copenhaga, New York, Tokyo, Milano, Londra, Chicago, Helsinki, Sydney, Paris, Auckland, Stockholm, Luxemburg, Seul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

