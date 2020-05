Zuckerberg nu vrea sa "arbitreze adevarul", Trump decide azi ce face cu companiile de social media

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump este așteptat joi sa semneze un ordin executiv care vizeaza companiile de social media, au spus oficiali ai Casei Albe, dupa ce liderul SUA a amenințat ca va închide site-urile pe care el le-a acuzat ca ”reduc la tacere vocile conservatoare”, relateaza…

- Bilantul deceselor zilnice din cauza infectarii cu noul coronavirus a fost, pentru prima data, mai ridicat in Brazilia decat in Statele Unite, conform datelor furnizate de Ministerul brazilian al Sanatatii. Astfel, Brazilia a raportat luni 807 decese, in timp ce bilantul SUA s-a ridicat la…

- Un membru al staff-ului vicepresedintelui american Mike Pence a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, motiv pentru care zborul cu care Pence urma sa ajunga vineri in statul Iowa a fost intarziat si unele dintre persoanele care urcasera la bordul avionului Air Force 2 au fost debarcate, potrivit…

- 4.491 de decese au inregistrat SUA in 24 de ore, cel mai nou record mondial pe care il atinge mortalitatea coronavirusului. Astfel, numarul total al mortilor a ajuns la 32.917, relateaza AFP care citeza bilantul transmis de Universitatea Johns Hopkins. Acest bilant zilnic include…

- Tesla trebuie sa se confrunte cu un proces al actionarilor dupa o postare pe Twitter a lui Elon Musk. Un judecator federal din San Francisco a decis ca procesul actionarilor, care pretind ca un tweet din 2018 al lui Elon Musk a fost o inselaciune, poate merge mai departe. Hotararea…

- Companiile aeriene globale au cerut marti guvernelor sa accelereze asistenta financiara pentru salvarea industriei de transport aerian, ele dubland estimarile privind scaderea veniturilor inregistrata anul acesta din cauza efectelor pandemiei de coronavirus (Covid-19) la peste 250 miliarde de dolari.…