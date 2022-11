Zonia își întinde aripile pentru Diaspora Site-ul Zonia.ro este un important jucator pe piața de online inca din 2012, caștigator al premiilor GPEC trei ani la rand (2015, 2016, 2017) pe categoria fashion, site-ul Zonia continua creșterea. Aceasta este datorata atat grație migrarii clienților in online odata cu lockdown-ul, cat și ca o creștere fireasca prin adaptarea gamelor și a colecțiilor saptamanal recurente. Georgiana Ion, reprezentanta a site-ului de rochii elegante, Zonia.ro , ne arata in continuare cum a afectat pandemia industria fashion, care este profilul cumparatorului de rochii elegante și viitoare tendințe. M: A fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

