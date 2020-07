Concluzia generala a companiei Terrasigna este ca Iasul are o infrastructura in general stabila, dar exista o serie de zone restranse care sufera modificari vizibile. In zona Smardan, pe strada Moldovei, si in apropierea zonei Sf. Lazar, pe strada Zimbrului, exista cladiri care scufunda cu 3-5 milimetri pe an, respectiv unele chiar si cu 7 - 10 milimetri pe an. In aceste zone, reprezentantii companiei spun ca au inregistrat, in ultimii cinci ani, c (...)