- Un cinema in aer liber si un parc cultural in care, pe timpul verii, vor fi sustinute concerte si spectacole s-au deschis, incepand de joi, in municipiul Sfantu Gheorghe. Organizatorii, Casa municipala de cultura „Konya Adam” si Cinematograful Arta aflate in subordinea Primariei Sfantu Gheorghe, au…

- Subprefectul județului Covasna, Cosmin Boricean, a fost internat, astazi, la Spitalului Județean de Urgența Sf.Gheorghe, fiind suspect de coronavirus. In cursul acestei zile, un angajat al instituției a fost testat pozitiv. Contactat telefonic, prefectul Iulian Todor ne-a declarat ca inca nu a…

- Strandul municipal din Sfantu Gheorghe s-ar putea deschide saptamana viitoare, insa, din cauza pandemiei de coronavirus, numarul biletelor de acces va fi redus fata de anii anteriori.Conducerea societatii Sepsi Rekreativ, aflata in subordinea Primariei Sfantu Gheorghe si care administreaza bazele publice…

- Cotele apelor sunt in scadere pe raza judetului Covasna, iar autoritatile au trecut la inventarierea si remedierea pagubelor provocate de inundatii. Directorul Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Covasna, Ioan Ilas, a declarat ca paraul Cormos, care depasise cota de pericol in zona Talisoara, s-a…

- Direcția de Asistența Comunitara din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe atrage atenția locuitorilor asupra faptului ca cererile pentru locuințe sociale pot fi depuse pana pe 30 iunie. Municipalitatea ii incurajeaza pe toți cei care doresc sa profite de ocazie sa depuna cererile cat mai curand posibil.…

- Angajatii Consiliului Judetean Covasna vor fi testati, la venirea la serviciu, prin verificarea temperaturii corporale, masura fiind luata preventiv, in scopul evitarii raspandirii noului coronavirus. „Noi de vineri o sa avem triaj termometric, deci cu termometrul si cine o sa aiba temperatura de peste…

- La sfarsitul lunii aprilie a expirat termenul pentru depunerea cererilor din partea locuitorilor pentru infrumusetarea zonelor verzi din jurul blocurilor de locuit. Pana la 30 aprilie au fost depuse in acest sens 76 de cereri, care vor fi analizate in aceasta perioada de Directia de Gospodarire a Domeniului…

- Distribuirea de catre reprezentanții Primariei Sfantu Gheorghe a celor peste 20.000 de pachete de protejare a sanatații, catre locuitorii de la casele și de la blocurile din municipiu precum și din localitațile aparținatoare Chilieni, Coseni și Campul Frumos, este in plina desfașurare. In cadrul unei…