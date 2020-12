Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din zona euro au convenit sa intareasca fondul de salvare al regiunii, aceasta fiind o masura mult-asteptata de investitori, transmite CNBC, conform news.ro. Cele 19 state ale zonei euro sunt deseori criticate pentru ca nu rezolva disparitatile dintre economiile lor. Diferentele…

- Europarlamentarul PMP, Traian Basescu, reclama discuțiile din Parlamentul European referitoare la Etiopia intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Politicianul critica faptul ca pe parcursul a cinci zile de discuții, nu s-a gasit timp pentru a elabora o rezoluție in privința Republicii Moldova. „Ethiopia…

- Ionuț Anghel a murit la doar 35 de ani, dupa ce in ultimii trei ani aștepta un transplant de plamani. REVOLTA partidelor, la Neamț! Se cere capul lui ARSENE, ”stapanul” spitalului care a ars El a fost internat in ultimele zile din viața la un spital din Capitala, dupa ce a inceput sa se simta din…

- Grupul celor 20 de economii dezvoltate si emergente, G20, planifica un set de masuri globale privind impozitarea multinationalelor. Miniștrii de Finanțe din cadrul grupului se vor reuni saptamana aceasta pentru...

- Daca ai citit despre contul de economii si ai vazut care este diferenta dintre el si un depozit, atunci planul de economii va fi pe placul tau. Acesta face parte dintr-o categorie speciala a conturilor de economii si este recomandat celor care vor sa stranga bani pentru o achizitie mai mare, dar se…

- Planul de revitalizare a satului maramureșean prinde contur in randul oamenilor care doresc sa iși construiasca o locuința in stil autentic și adaptata epocii moderne in care traim. Lansat de Consiliul Județean Maramureș, proiectul ofera oportunitatea oricui intenționeaza sa construiasca o locuința…

- Pe 11 si 12 septembrie a avut loc la Berlin reuniunea informala a ministrilor de finante din UE, iar principalele teme de discutii au fost: implementarea planurilor de redresare a economiei la nivelul Uniunii Europene, sistemul de resurse proprii ale bugetului european, modalitati de asigurare a unui…