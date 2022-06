Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in ultimii aproape doi ani s-a vorbit indelung despre COVID-19 și despre problemele cauzate de SARS – CoV – 2, un mesaj venit marți, 17 mai, de la nivelul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara vine sa atraga atenția asupra unei alte boli ce se transmite pe cale respiratorie.…

- Un restaurant din orasul Galati a fost inchis de comisarii de la Protectia Consumatorului dupa ce in vesela unitatii au fost descoperite excremente de soareci. De asemenea, in bucatarie erau mizerie si rugina, iar administratorul unitatii a fost amendat.

- Saptamana trecuta, inspectorii de la Protecția Consumatorului au facut verificari la cateva locuri de joaca amenajate in parcuri din Timișoara și Lugoj. „Domnul primar sesizeaza faptul ca pe inspectorii unei instituții din județ i-a cuprins harnicia și ca CJPC a amendat primaria pentru un gard cazut…

- Romania mai pierde un producator: Fabrica cu 200 de angajați va fi inchisa, daca nu se reușeste vanzarea ei. Principalul producator de detergent din țara Romania mai pierde un producator: Fabrica cu 200 de angajați va fi inchisa, daca nu se reușeste vanzarea ei. Principalul producator de detergent din…

- Inspectorii din cadrul Oficiului pentru Protecția Consumatorului (OPC) au desfașurat 14 acțiuni de control la stații de distribuție carburanți de pe raza județului Timiș și la magazinele care funcționeaza in incinta acestora. In urma abaterilor inregistrate, au fost aplicate 22 de amenzi contravenționale…

- Inchisa in noiembrie 2020, Gradina Zoologica din Timișoara nu se va redeschide prea curand. Primarul Dominic Fritz spera ca in acest an sa fie terminata documentația pentru SF. Totuși, edilul transmite de pe acum ca țarcurile și cuștile vor fi ocupate doar de „animale autohtone, care vor trai in condiții…

- Ciculația rutiera este inchisa astazi, 14 martie 2022, pe pe breteaua de urcare de pe DN1 pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, din cauza unor lucrari de decolmatare. „In cursul zilei de astazi, pe autostrada #A1, km 292+500, in apropiere de Cunța (AB), se efectueaza lucrari pentru decolmatarea rigolelor pe…

- In luna februarie, inspectorii buzoieni de la DSV au constatat numeroase abateri, in urma controalelor efectuate la peste 350 de operatori economici din județ, aplicand amenzi de peste 70.000 de lei. Printre sancțiuni s-a numarat și suspendarea activitații unei brutarii din Podgoria. Iata cateva dintre…