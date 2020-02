Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 17 februarie 2020, vor demara lucrarile de reabilitare și modernizare a Casei de Cultura „Avram Iancu” din orașul Campeni. Valoarea proiectata la ultima reevaluare este de 6 000 000 lei. Ultima reevalaure a fost facuta in primavara anului trecut, 2019. Proiectul reabilitarii și modernizarii Casei…

- Consiliul Local Satu Mare a aprobat in sedinta de joi un proiect in valoare de sapte milioane de lei care prevede amenajarea malurilor raului Somes, in zona cuprinsa intre cele doua paduri. Potrivit proiectului adoptat de consilierii locali, zona respectiva va fi una de promenada, cu locuri de joaca,…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca astazi a semnat, la București, la Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, actul adițional la contractul „Revitalizare spațiu public urban in municipiul Suceava (zona de Agrement rau Suceava)”, prin care primaria va asigura o cofinanțare…

- Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, vrea sa abandoneze lucrarile incepute privind amenajarea hidroenergetica a raului Jiu, pe sectorul Valea Sadului-Vadeni. Subiectul va fi supus aprobarii in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 12 martie.…

- In cursul zilei de luni, 20 ianuarie, in municipiul Suceava au demarat lucrarile de realizare a unei zone de agrement pe malul raului Suceava, pe o suprafata de 15,5 hectare, care va cuprinde spatii de promenada si recreere.Contractul de executie al proiectului "Revitalizare spatiu urban in ...

- Proiectul implementat de E.ON Romania și MOL Romania a fost nominalizat la categoria Zona Verde in 2019 alaturi de alte doua proiecte ce vizeaza inchirierea de trotinete electrice, respectiv car sharing cu flota electrica; Prin intermediul NEXT-E vor fi montate in Romania 40 de stații de incarcare rapida…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a semnat, astazi, contractul de execuție pentru amenajarea zonei de agrement pe malul raului Suceava. Contractul a fost semnat de Ion Lungu și administratorii celor doua firme care au caștigat licitația, General Construct și Art Peisaj, ambele din municipiul Suceava. Primarul…

- Amenajarea unei noi zone de agrement a Sucevei, pe o suprafata de 155.000 de mp pe malul raului Suceava, in zona centrelor comerciale Bazar si Iulius Mall, a primit unda verde pentru a fi demarata, odata cu semnarea contractului de finanțare, care a avut loc marți, 10 decembrie, la ...