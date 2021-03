Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a numit, in aceasta dimineața, mai mulți prefecți și subprefecți din tot arcul guvernamental. Astfel, cei de la USR au primit prefecții din 9 județe și subprefecți in 21 de județe. Citește și: SURSE - Madalina Dobrovolschi, favorita sa devina șefa televiziunii publice ”USR…

- Mircea Abrudean a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Anterior, Abrudean a detinut functia de prefect al judetului Cluj, din care a fost eliberat…

- Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor…

- Istvan Zahoranszki a fost numit in functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial. Zahoranszki Istvan are 44 ani, a terminat cursurile Universitatii…

- Tiberiu Horatiu Gorun a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru. Decizia premierului Florin Citu privind numirea a fost publicata in Monitorul Oficial, relateaza Agerpres.

- Romania va acorda, cu titlul de gratuit, peste 45 de milioane de lei romanesti Republicii Moldova, din Fondul de rezerva al Guvernului roman, drept ajutor umanitar. Un anunt in acest sens a fost facut de ministrul finantelor al Romaniei, Florin Citu, transmite IPN.

- "Astazi, cele trei formatiuni politice care au exprimat aceasta vointa au ajuns la o intelegere in ceea ce priveste constituirea Guvernului, structura Guvernului si, de asemenea, pozitiile care vor fi ocupate de cele trei formatiuni politice pentru cele mai importante functii in stat. In ceea ce priveste…

- Intr-o postare pe pagina personala de facebook, fostul ministru al Muncii Marius Budai lanseaza un atac virulent la adresa lui Florin Cițu și premierului Orban , pe care ii acuza ca au crescut oficial accizele la carburanți și țigari. Totoadata, acesta susține ca daca Guvernul PNL va caștiga alegerile…