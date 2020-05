Stiri pe aceeasi tema

- Qatarul a inceput de duminica sa aplice sanctiunile cele mai severe din lume impotriva persoanelor care nu poarta masca de protectie in public, pedepsele putind ajunge pina la 3 ani de inchisoare, transmite Agerpres. Guvernul a decis ca este obligatorie purtarea de masti de protectie in public, incepind…

- Primarul Emil Boc a anunțat ca, dupa data de 15 mai, cand se relaxeaza regulile stricte prevazute in starea de urgența, transportul public va trebui sa fie ferit de riscuri. Toți calatorii vor purta maști și accesul se va face numai pe langa șofer, care va verifica totul. ”Se vor marca locurile…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a exemplificat, duminica seara, la Digi24, cateva cazuri concrete cu privire la modul in care ne vom trai viața dupa data de 15 mai, odata cu posibila relaxare a masurilor care asigura prevenirea raspandirii coronavirusului. Raed Arafat…

- Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie și reprezentantul Organizației Mondiale a Sanatații in Romania, a declarat ca spectacolele cu public numeros nu vor fi reluate in 2020. ”In ceea ce privește adunarile, eu nu cred ca in acest an adunarile de mare amploare…

- Guvernatorul New York, Andrew Cuomo, a declarat intr-un ordin executiv, postat astazi pe Twitter, ca newyorkezii „TREBUIE sa poarte o masca sau o acoperire a feței in public in situații in care distanțarea sociala nu este posibila”. Ca exemple, el a menționat transportul public și trotuarele aglomerate.…

- Till Lindemann (57 de ani), solistul trupei germane Rammstein, se afla la terapie intensiva. El a fost diagnosticat cu COVID-19, scrie BILD. Till Lindemann, solistul trupei germane rock Rammstein, in varsta de 57 de ani, a fost diagnosticat cu coronavirus. Acesta se afla la terapie intensiva, in stare…

- Alexandra Ana Ivan, care este cunoscuta in lumea muzicala sub numele NAVI, s-a casatorit civil in weekend cu iubitul ei, Andrei Grigore. Doar 3 persoane au fost de fața la eveniment și au purtat maști de protecție mare parte din timp.

- Preotul paroh din satul barbatului acuzat ca l-a ucis pe baiatul de 14 ani, din judetul Vaslui, si-a manifestat public sustinerea fata de presupusul autor al crimei si familiei acestuia, in timp ce fata de familia victimei are o atitudine critica, punandu-i la indoiala durerea. "Nu justific in niciun…