Zodii considerate vampiri energetici. Cum te poți apăra de ele Vampiri energetici” reprezinta terminologia care ii are in vizor pe cei din jurul nostru considerați toxici. Aceste zodii sunt considerate vampiri energetici și le poți recunoaște cu ușurința. Zodii considerate vampiri energetici TAUR Cei nascuți in zodia Taur au o doza de cinism aparte care face din personalitatea lor una toxica. Evident, exemplul nu este aplicat in toate cazurile insa anumiți nativi nascuți sub acest semn zodiacal au aceasta tipologie. Daca ești o persoana care se lasa ușor afectata de opiniile critice ale celor din jur, ar fi mai bine sa stai departe de ei. Femeile Taur pot… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

