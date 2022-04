Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare semn din zodiac are trasaturile sale distinctive care il deosebesc de restul. Șirul de catastrofe și dezastre naturale fara precedent din ultimii doi ani, din 2020 și 2021, ne-a devastat pe toți, indiferent de zodie. Lucrurile tocmai au inceput sa revina la normal, iar pentru unele zodii urmeaza…

- Adevarul este ca ultimii ani ne-au adus unele dintre cele mai dificile lucruri care se pot intampla in astrologie. Cu toate acestea, exista o zodie care se va bucura de un succes rasunator la finalul lunii aprilie. Acestor nativi nu le lipsește nimic: au bani, au dragoste și au succes in cariera.

- Horoscopul lunar - horoscop aprilie 2022 - iti ofera previziuni astrale complete pentru fiecare zodie: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti. Citeste horoscopul lunii aprilie 2022 si afla daca vei avea succes in cariera, cum vei sta cu sanatatea,…

- Luna martie vine cu mare noroc pentru trei dintre zodii. Acestea nu doar ca vor avea parte de bucurii pe plan financir, ci și la capitolul dragoste și in cariera. Aceste trei zodii pot fi numite chiar fiind caștigatoare, caci vor avea parte doar de lucruri bune in cursul acestei luni.

- Berbec Luna traverseaza astazi sectorul zodiacal al Varsatorului, trimitandu ti egergie in zona prietenilor si a anturajului. Manifesti o fire originala, nonconformista si iti place sa te anturezi cu oameni de aceeasi factura, receptivi la stimuli, entuziasti si deschisi catre nou. Ai putea fi nevoit…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru cele mai norocoase zodii din horoscop. Șansa vieții lor le va aparea in cale chiar in martie, iar acești nativi vor avea parte de noroc in dragoste, bani, dar și de o cariera de succes.

- Horoscopul lunii februarie aduce vesti interesante pentru toate zodiile. Ce zodii vor avea succes in cariera, dar si care va fi starea de sanatate a fiecarui semn zodiacal, aflati din horoscopul lunii februarie. Gemenii vor calatori mai mult, Racii vor avea noroc in dragoste, iar Leii vor avea succes…