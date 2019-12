Zodiacul CHINEZESC: 2020 este anul ”Șobolanului de metal”. Dominat de schimbări, surprize și transformări Zodiac chinezesc: 2020 Anul Șobolanului de Metal. Anul ”Mistrețului de Pamant” se incheie și cel al ”Șobolanului de metal” incepe din 26 ianuarie 2020. Șobolanul de metal arata ca va incheia un ciclu de viața și incepe altul dominat de schimbari și surprize Potrivit horoscopului chinezesc, anul 2020 va aduce multe transformari și schimbari neașteptate. […] Citește Zodiacul CHINEZESC: 2020 este anul ”Șobolanului de metal”. Dominat de schimbari, surprize și transformari in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

