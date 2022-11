Zodiac CHINEZESC saptamana 28 noiembrie – 4 decembrie 2022. Mesajul de la inteleptii din Orient pentru cele 12 zodii!

Stiri pe aceeasi tema

- Noile energii scalda planeta, ne introduc in noile dimensiuni si ni se transmit informatii noi pentru a naviga in calatoria noii vieti. Iata raspunsuri de la Grace Solaris lucrator de lumina si mesager din taramurile superioare, in traducerea Mihaelei Dan . 12 noiembrie 2022 – Mesajul zilei pentru…

- Perioada urmatoare aduce multe schimbari pentru nativii horoscopului chinezesc, iar de la 1 februarie 2022 ne vorm bucura de Noul An al Tigrului de Apa. Ce zodie va da lovitura pe plan financiar. Se anunța conflicte, certuri, desparțiri și ruperea unor legaturi ce pareau imbatabile. Horoscop chinezesc…

- Exista cateva combinații amoroase din zodiacul nostru care indeplinesc toate condițiile unui cuplu reușit. Compatibilitatea zodiilor este un aspect important atunci cand vine vorba de dorința de a construi o relație trainica, pe termen lung. Compatibilitatea zodiilor PEȘTI CAPRICORN Nativii Pești sunt…

- Virginia Ruzici și-a aratat sprijinul fața Simona Halep, dupa ce aceasta a fost suspendata provizoriu fiind testata pozitiv la roxadustat. La sfarșitul lunii mai a acestui an, constanțeanca a incheiatcolaborarea cu Ruzici, precizand ca va lucra impreuna cu suedeza Nina Wennerstrom. „O cunosc pe Simona…

- Mijlocașul echipei FCSB, Darius Olaru, este de parere ca vicecampioana Romaniei poate sa-si ia revansa in meciul cu Silkeborg, dupa ce danezii s-au impus pe teren propriu, in meciul tur, cu scorul de 5-0. “Stiu ca ne asteapta un meci foarte dificil, cu un adversar bun, caruia ii place sa aiba posesia,…

- Simona Halep a implinit marți 31 de ani. In aprilie, jucatoarea romana de tenis a inceput colaborarea cu antrenorul Patrick Mouratoglou. In plan personal, Halep a divortat de Toni Iuruc la doar un an de la casatoria civila. In ziua in care a implinit 31 de ani, sportiva s-a rasfațat la un salon de cosmetia,…

- In fiecare an, la 21 septembrie, este sarbatorita ziua dedicata consolidarii idealurilor de pace, atat in interiorul tuturor națiunilor și popoarelor, cat și intre acestea. „Intr-o perioada in care razboiul și violența monopolizeaza adesea agenda publica, Ziua Internaționala a Pacii este un memento…

- La meciul Bayern Munchen – Borussia Monchengladbach, scor 1-1, disputat sambata seara in cadrul etape a patra a campionatului Germaniei a avut loc un incident. In minutul 17 al partidei, doi activisti de mediu au intrat pe teren și au incercat sa se lege de una dintre cele doua porți. “Opriti nebunia…