- Anul 2023 incepe cu o nota pesimista, Marte este retrograd in zodia Gemeni și se vor resimți tensiuni in relațiile de familie și de cuplu. Mercur, astrul guvernator al zodiei, va avea și el perioade lungi de retrogradare in 2023, ceea ce arata ca Gemenii trebuie sa fie prudenți cu toate deciziile lor.2023…

- Luna decembrie vine cu cele mai bune vești pentru o zodie. Acești nativi vor uita complet de griji și suparari, pentru ca vor fi cei mai fericiți! Ei vor avea parte de noroc in dragoste, cariera și bani. Au scapat de ghinion și se vor bucura, in cele din urma, de tot ce au visat pana acum.

- Vești foarte bune pentru o zodie! Unii nativi vor fi protejați de Univers in luna noiembrie și vor avea parte de multe momente speciale. Ei vor uita complet de toate supararile, pentru ca vor avea tot ce și-au dorit vreodata. Viața lor se schimba radical. Cine sunt norocoșii.

- Una dintre cele dousprezece zodii va avea probleme in dragooste in luna noiembrie. Se anunța suferința pe plan amoros pentru acești nativi, iar desparțirea de partener nu este exclusa. Trebuie sa se inarmeze cu optimism.

- Zodia care da lovitura pana la Craciun. Urmatoarele luni din anul 2022 vor fi generoase pentru acești nativi, insa cu o singura condiție: sa nu lase indoiala și neincrederea in ei sa le intunece judecata. Se vor bucura de succes pe mai multe planuri, inclusiv financiar. La ce trebuie sa se aștepte in…

- Specialiștii au adus noi detalii pentru cele 12 zodii ale horoscopului. Unii nativi au parte de o saptamana extrem de grea cu multe incercari. Aceștia trebuie sa invețe lecțiile de viața pe care le primesc acum pentru ca le vor fi de folos in viitorul foarte apropiat. Vin dezamagiri pe banda rulanta…

- O zodie va avea parte de vești proaste in luna octombrie. Acești nativi vor suferi mult din dragoste in perioada care urmeaza. Ei vor fi parasiți de persoana alaturi de care se visau o viața intreaga. Cine sunt ghinioniștii care vor traversa momente grele.