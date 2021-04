Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York, care a aparut involuntar in comedia ''Borat Subsequent Moviefilm'' dupa ce a fost filmat cu o camera ascunsa, a fost desemnat sambata protagonistul uneia dintre cele mai slabe interpretari ale anului in cadrul premiilor Zmeura de Aur, distinctii amuzante…

- Participantii la gala premiilor Oscar, pe 25 aprilie, nu vor fi obligati sa poarte masti de protectie in timpul transmisiunii, au anuntat luni reprezentanti ai Academiei americane de film (AMPAS), potrivit Variety.

- Microsoft Corp negociaza achiziția firmei de inteligenta artificiala si tehnologie de recunoastere a vorbirii Nuance Communications, o tranzactie evaluata la aproximativ 16 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Conform discutiilor legate de pret,…

- Un numar tot mai mare de economiști spun ca lumea ar trebui sa ia „acțiuni imediate și drastice” pentru a combate schimbarile climatice, potrivit unui sondaj publicat marți, scrie Reuters . Nerespectarea acestui lucru ar putea costa lumea aproximativ 1,7 trilioane de dolari pe an pana la jumatatea acestui…

- „Borat Subsequent Moviefilm” si „Promising Young Woman” sunt marile castigatoare ale celei de-a 73-a editii a ceremoniei de decernare a premiilor Sindicatului scenaristilor americani (Writers Guild of America, WGA), care a avut loc duminica seara, potrivit News.ro. Actorul Kal Penn a gazduit…

- Rudy Giuliani, fost primar al orasului New York si avocat al lui Donald Trump, nu a stiut ca a fost filmat cu camera ascunsa si ca secventa in cauza a fost inclusa in comedia "Borat Subsequent Moviefilm", insa acest detaliu nu l-a impiedicat sa obtina vineri doua nominalizari la Zmeura de Aur, premii…

- Fostul președinte american Donald Trump ar fi taiat legaturile cu Rudy Giuliani, avocatul sau personal, relateaza Business Insider. Jason Miller, unul dintre consilierii principali ai lui Trump, a declarat marți pentru CNN ca fostul primar al New York-ului „nu îl reprezinta în…

- Vanzarile Amazon.com Inc au depasit pentru prima 100 miliarde de dolari, in trimestrul patru din 2020, dupa ce pandemia de coronavirus (COVID-19) a dus la cresterea cererii pentru serviciile celui mai mare retailer online global, transmit Xinhua si Reuters poitrivit Agerpres. Vanzarile nete ale Amazon…