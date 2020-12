Zlatan Ibramoivici nu va mai juca în acest an Atacantul echipei AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, absent de pe teren din 22 noiembrie, nu va reveni mai devreme de luna ianuarie, deoarece el inca resimte dureri la pulpa, potrivit news.ro. Jucatorul de 39 de ani, care si-a revenit dupa o accidentare la glezna stanga, se pregatea sa revina pe teren la meciul cu Sassuolo, dar a resimtit dureri la pulpa stanga. Citește și: Fostul militar britanic Lishman INTRA iar sub TUNUL DIICOT, dupa dosarul Ayahuasca - Este anchetat intr-un nou dosar pentru evaziune și spalare de bani El va lipsi astfel la meciurile cu Sassuolo de duminica si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic i-a indemnat pe colegii sai de la AC Milan sa aiba curajul sa viseze la castigarea titlului de campioni ai Italiei la fotbal, primul dupa o pauza de noua ani pentru gruparea "rossonera", informeaza Reuters. Milan ocupa fotoliul de lider al clasamentului din Serie…

- Zlatan Ibrahimovic este de neoprit in Campionatul Italiei de fotbal. Atacantul clubului AC Milan a fost eroul meciului cu Napoli in etapa a opta din Serie A, reușind o dubla de senzație. Jucatorul in virsta de 39 de ani a deschis scorul in minutul 20, cind a reluat balonul cu capul. Tot el a majorat…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic a suferit o leziune musculara la coapsa stanga, in meciul pe care echipa lui, AC Milan, l-a castigat, duminica, in deplasare, cu 3-1, in fata formatiei Napoli, informeaza presa italiana. Ibrahimovic a fost inlcouit de Colombo in minutul 79 al meciului de…

- Zlatan Ibrahimovic este de neoprit in Campionatul Italiei de fotbal. Atacantul clubului AC Milan a fost eroul meciului cu Napoli in etapa a opta din Serie A, reușind o dubla de senzație. Jucatorul in varsta de 39 de ani a deschis scorul in minutul 20, cand a reluat balonul cu capul.

- Selectionerul nationalei Suediei, Janne Andersson, nu l-a convocat pe atacantul lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, pentru meciurile internationale din aceasta luna, desi jucatorul lasase sa se inteleaga ca este dispus sa revina la prima reprezentativa, scrie France Football. Potrivit sursei,…

- Atacantul formației AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, a inscris un gol senzațional in Campionatul Italiei de fotbal. Ajuns la 39 de ani, suedezul a reușit o execuție acrobatica in minutul 83 al partidei cu Udinese din etapa a șasea din Serie A.

- Atacantul echipei AC Milan, Zlatan Ibrahimovici, este infectat cu noul coronavirus, a anuntat, joi, clubul italian.Rezultatul pozitiv a venit dupa ce jucatorul a fost testat inaintea meciului cu Bodø/Glimt, din turul trei preliminar al Ligii Europa. AC Milan a precizat ca jucatorul…

- Zlatan Ibrahimovic, 39 de ani, a ieșit pozitiv la COVID-19. Atacantul lui Milan intra in carantina și pierde meciul de azi cu Bodo Glimt, din turul 3 preliminar al Europa League. Nici macar Super Zlatan nu reușește sa treaca prin pandemie fara sa fie afectat de coronavirus! Ibrahimovic, care va implini…