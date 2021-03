Zlatan Ibrahimovic revine în naționala Suediei la 39 de ani Zlatan Ibrahimovic, fotbalistul de 39 de ani al lui AC Milan, revine dupa aproape cinci ani la reprezentativa Suediei, fiind convocat pentru meciurile de la sfarsitul lui martie din preliminariile Cupei Mondiale 2022, a indicat marti selectionerul Janne Andersson, potrivit presei internationale. Zlatan Ibrahimovic, care s-a retras de la nationala dupa EURO 2016, este convocat pentru meciurile cu Georgia (25 martie) si Kosovo (28 martie), din preliminariile CM 2022, si pentru o intalnire amicala impotriva Estoniei (31 martie). “Intoarcerea lui Dumnezeu”, a reactionat pe retelele de socializare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

