- Ciprian Tatarușanu s-a aratat fericit dupa meciul Monza – Milan 0-1, din etapa a 23-a din Serie A. Campioana Italiei a caștigat la limita partida de sambata, grație golului marcat de brazilianul Junior Messias. Portarul roman a ieșit in evidența in debutul meciului, cand a avut doua intervenții sclipitoare…

- AC Milan, cu portarul roman Ciprian Tatarusanu titular, a invins-o cu 1-0 in deplasare pe Monza, sambata, in etapa a 23-a din Serie A, potrivit Agerpres.Golul a fost marcat de Junior Messias in minutul 31. Campioana en titre din Serie A a aratat ca a trecut peste o perioada slaba si a reusit a treia…

- S-a aflat ce nota a primit Ciprian Tatarusanu dupa AC Milan – Tottenham, scor 1-0, din mansa tur a optimilor de finala ale UEFA Champions League. Titularizat de Stefano Pioli, portarul roman de 37 de ani a fost printre remarcatii confruntarii de pe San Siro. Criticat in startul acestui an pentru evolutiile…

- Gica Popescu (55 de ani) a dezvaluit ca Ianis Hagi (24 de ani) a evoluat duminica intr-un meci-școala susținut de Rangers. Ianis Hagi a suferit o accidentare groaznica pe 21 ianuarie 2022, in Rangers - Stirling, scor 4-1, meci din Cupa Scoției. Ruptura de ligamente incrucișate a necesitat o perioada…

- AC Milan a scapat printre degete victoria in meciul cu AS Roma, incheiat la egalitate, 2-2, duminica seara, pe San Siro, in etapa a 17-a a campionatului italian de fotbal, dupa ce a incasat doua goluri in ultimele minute ale intalnirii, potrivit Agerpres.Pierre Kalulu a deschis scorul pentru rossoneri…

- Zlatan Ibrahimovic și-a schimbat look-ul, iar videoclipul postat a facut furori in mediul online. Atacantul suedez de la AC Milan, ajuns la 41 de ani, continua sa se antreneze ca in prima tinerețe. „Ibra” s-a operat la genunchi in luna mai a anului trecut și n-a mai jucat de atunci. Totuși, suedezul…

- Fostul atacant al Univeritatii Craiova , Valentin Mihaila, nu a avut parte de un an prea bun. Revenit la Parma, dupa experienta nefasta de la Atalanta, „Tinta“ a avut destule probleme medicale si asta s-a reflectat in evolutiile sale. In prima parte a sezonului 2022/2023 a bifat 8 meciuri, in care a…

- Tenismanul german Alexander Zverev a revenit pe teren la mai bine de sase luni dupa grava accidentare la glezna suferita in semifinalele turneului de Mare Slem de la Roland Garros.Zverev a evoluat deja la un turneu demonstrativ ce s-a desfasurat in Arabia Saudita.