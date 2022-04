Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Zizik a oferit detalii despre accidentul in care au fost implicate cele doua dansatoare. Ce a marturisit, dar și in ce stare sunt Andreea și Elena. Medicii raman rezervați și nu ofera prea multe informații. Una dintre tinere a ieșit din coma indusa, dar nu este…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Armin Nicoara a oferit noi detalii despre starea lui de sanatate. Artistul a ținut sa precizeze ca nu s-a refacut complet, iar pentru o perioada nu are voie sa cante. Cum se simte acum, dar și ce l-au sfatuit medicii, mai ales pentru ca in aer exista o viroza și…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a oferit cele mai noi infromații despre starea de sanatate a lui Viorel Lis. Cum se simte fostul edil acum, dupa ce a ieșit de la Terapie Intensiva, dar și ce iși dorește in aceste momente grele.

- Romica Țociu și familia lui au trecut prin clipe de groaza in urma cu mai bine de o luna, dupa ce nepotul actului a ajuns de urgența la spital. Acesta a oferit detalii de ultima ora despre starea nepoțelului sau, Philip. „Va dați seama ce bucurie pe capul nostru cand am aflat ca vineri va fi externat!…

- Accident rutier cu trei autovehicule implicate, intre localitatile Milisauti si Iaslovat.Intervin pompierii militari cu o autospeciala de stingere dotata cu echipament pentru descarcerare, doua ambulante SMURD B2 si TIM cu sprijinul a doua echipaje SAJ, informmeaza ISU Suceava.Sunt implicate un autocamion,…

- Scene de groaza pentru Liviu Puștiu! Artistul a fost recent implicat intr-un accident rurtier de proporții, de unde mașina lui a fost facuta praf, insa s-a ales și cu probleme de sanatate. Ce a pațit artistul, dar și cum s-a intamplat totul. Manelistul, declarații exclusive la Antena Stars!

- Trei mașini au fost implicate intr-un accident de circulație care a avut loc cu puțin timp in urma pe drumul dintre localitațile Panic și Hereclean. In incidentul rutier nu au fost inregistrate victime. Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența „Porolissum” al județului…

- Accident rutier grav cu putin timp in urma pe DN1C, la Lapusel. Potrivit primelor informatii, in evenimentul rutier au fost implicate trei autoturisme, rezultand patru victime. Soferii trebuie sa stie ca traficul in zona este blocat. La fata locului s-au deplasat echipaje de pompieri, polițiști si ambulanta.…