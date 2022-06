GTC Romania, unul dintre cei mai importanți jucatori din piața imobiliara, are pe plan local mai multe proiecte deja finalizate, pe toate segmentele, dar iși continua activitatea de dezvoltare, construind in prezent doua ansambluri rezidențiale, in timp ce sta și cu ochii pe terenurile din Capitala, unde ar putea sa mai construiasca alte cladiri de birouri.

Compania, care este prezenta in Romania inca din 1999, a fost mai activa o buna perioada de timp pe segmentele spațiilor de birouri și de retail, dar incepe sa se uite din nou la segmentul rezidențial, care a devenit in ultimii doi…