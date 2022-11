Ziua Zero. Începe Campionatul Mondial de Fotbal Qatar 2022 Cupa Mondiala de fotbal din Qatar va debuta cu meciul dintre reprezentativa tarii gazda si Ecuador, programat duminica, de la ora 18:00 (ora Romaniei), pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa A. La CM 2022 vor fi prezenti si trei arbitri romani: Istvan Kovacs, la centru, si Ovidiu Artene si Vasile Marinescu, asistenti. Kovacs a fost nominalizat al patrulea oficial la meciul de deschidere. De la desemnarea, la finele lui 2010, pentru organizarea acestui eveniment planetar, obtinut spre surprinderea generala in defavoarea Statelor Unite, Qatarul a fost tinta constanta a numeroase critici privind… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

