Ziua satului Ianculeşti în Anul Centenar Astazi a avut loc la Ianculesti cea de-a XIX-a editie a Festivalului Motilor „Ziua Iancului”. Daca la inaugurarea capelei de ieri de la cimitirul satului primarul nu avea insemnele unui primar astazi a venit pregatit cu esarfa tricolora. Tot e bine ca cineva mai citeste Buletin de Carei. Spre deosebire de alte editii, aceasta a fost una politizata din care au lipsit activitatile dedicate zecilor de copii prezenti in sat. Clasicele concursuri de desene pe asfalt sau de sarituri si trasul franghiei au lipsit cu desavarsire spre dezamagirea copiilor. Pana si cantecul patriotic dedicat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol si foto: buletindecarei.ro

