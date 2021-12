Anul acesta, se implinesc 103 de ani de la Unirea tuturor romanilor intr-un singur stat. Militarii onoreaza sarbatoarea de suflet a tuturor romanilor printr-o defilare simbolica, in Piața Arcului de Triumf, din Capitala, avand in vedere masurile de combatere a pandemiei. COVID 19. Parada Militara Naționala dedicata Zilei Naționale a Romaniei se va desfasura astazi, la Arcul de Triumf, in Capitala. In jur de 1500 de militari vor trece miercuri pe sub Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Naționale. Este a doua Parada in pandemie, insa este prima la care oamenii pot asista, cu respectarea masurilor sanitare.…