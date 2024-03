Stiri pe aceeasi tema

- Autorul crimei de la Timișoara și-a recunoscut fapta. Este vorba despre Mirel Dragomir, are 23 de ani, era iubitul tinerei si principalul suspect al polițiștilor. El le-a declarat acestora ca se cunoșteau de 3-4 luni, dar ca, in ultima perioada certurile intre ei devenisera frecvente. Cine este Mirel,…

- In data de 25 martie 2024 se vor implini 202 ani de la data legalizarii funcționarii instituției Poliției Romane. Fapt pentru care, sunteti invitati, luni, 25 martie, incepand cu ora 11:30, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, unde va fi organizata Ziua Portilor Deschise, eveniment dedicat…

- Parchetul European ( EPPO ), prin secțiile sale din Timișoara și București, a efectuat percheziții in municipiul Arad, in mai multe locații. Motivul a fost cautarea de probe intr-o ancheta asupra unei firme suspectate de frauda. Peste 3 milioane de euro, finanțare nerambursabila din surse naționale…

- Birourile Parchetului European (EPPO) din Timisoara si Bucuresti au desfasurat perchezitii la Arad si in alte locuri, intr-o ancheta cu privire la o presupusa frauda la un proiect finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 estimata la peste trei milioane de euro din fonduri nerambursabile…

- In prima zi a primaverii, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș in colaborare cu Asociația Auto Club Rally Timiș au pregatit o surpriza pentru șoferițe oferindu-le diplome și marțișoare. Intr-un mod inedit de control, polițiștii au distribuit nu doar recomandari pentru…

- La data de 13 februarie 2024, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Cluj-Napoca au pus in executare doua mandate de perchiziție domiciliara, in municipiul Timișoara, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunilor de șantaj și inșelaciune. Un barbat, de 37 de ani…

- Polițiștii din Timișoara fac campanie speciala. Micuții din școli invața ca violența nu e nici pe departe ceva cool, ba chiar e arma omului slab.Astazi, 30 ianuarie 2024, cu prilejul Zilei Internationale a Nonviolenței in Scoala, cunoscuta ca si Ziua Internationala a Nonviolenței si a Pacii, polițiștii…

- Ca in fiecare an, prefectura va organiza și in acest an, la Timișoara, o scurta ceremonie de Ziua Unirii Principatelor Romane. Diferența fața de anii precedenți ar fi ca aceasta va avea loc in Piața Unirii, și nu in fața Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.