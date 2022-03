Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 martie, pe durata a patru ore, la sediul IPJ Timiș, politistii timișeni au fost onorati de prezenta a sute de cetateni, la manifestarile prilejuite de aniversarea a 200 de ani de la legalizarea funcționarii Poliției Romane. Politia Romana aniverseaza, la data de 25 martie, 200 de ani de atestare…

- Armele de foc atrag copiii ca un magnet. Chiar daca oamenii mari se roaga zilnic, de cand cu razboiul ruso-ucrainean, sa nu fie nevoie de folosirea lor pentru a ne apara țara de o invazie, pentru copiii de toate varstele armele de foc au fost intotdeauna o atracție. Azi, pe platooul din fața Salii Sporturilor…

- Pe 25 martie se implinesc 200 de ani de la data legalizarii funcționarii instituției Poliției Romane. Pentru a marca momentul, IPJ Argeș a organizat astazi Ziua Portilor Deschise, eveniment dedicat Zilei Poliției Romane. 1 of 6 Parcarea Poliției a fost plina de elevi ai școlilor din Pitești, care au…

- Zeci de copii au venit astazi la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vrancea pentru a participa la activitatea „Ziua Porților Deschise‟ desfașurata de polițiștii vranceni cu ocazia Zilei Poliției Romane. Incepand cu anul 2002, in Romania, la data de 25 martie, se sarbatorește Ziua Poliției…

- Expoziție foto-documentara "Poliția Romana -Arc peste timp", vineri, 25 martie a.c., la Muzeul Național al Poliției Romane, cu prilejul aniversarii Zilei The post Expoziție foto-documentara „Poliția Romana -Arc peste timp” first appeared on Partener TV .

- ATENȚIE ȘOFERI: AMENDA pentru cei care fumeaza in mașina de serviciu: Cat este sancțiunea. Unde ai voie sa fumezi la munca Șoferii care sunt prinși de oamenii legii ca fumeaza in mașina de serviciu pot fi amendați. Este vorba despre legea care interzice cetațenilor sa fumeze la locul, de munca, iar…

- A fost declanșata o ancheta la Inspectoratul General al Poliției Romane.IPJ Giurgiu ancheteaza modul in care un incarcator cu 17 gloanțe a disparut din sediul Poliției Mihailești.Un ofițer de serviciu de la Poliția Mihailești a observat dispariția incarcatorului și i-a anunțat pe șefii sai. Ultima data…

