Ziua Pompierilor! Klaus Iohannis i-a decorat pe pompierii răniți în exploziile de la Crevedia Presedintele Klaus Iohannis a semnat miercuri, 13 septembrie, cu prilejul Zilei Pompierilor din Romania, decretele de decorare a mai multor pompieri raniti in urma exploziilor ce au avut loc in localitatea Crevedia. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului a conferit, in semn de “apreciere pentru curajul, devotamentul si spiritul de sacrificiu de care au dat dovada in data de 26 august 2023 in localitatea Crevedia, fiind raniti in timpul operatiilor de stingere a flacarilor, de evacuare a populatiei, de cautare-salvare si evacuare a victimelor”: Ordinul “Barbatie si Credinta” in grad… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

