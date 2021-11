Ziua negocierilor. PNL discută cu PSD și USR PNL incearca astazi formarea unui Guvern majoritar. Liberalii vor discuta cu liderii USR și PSD, dupa ce Florin Cițu i-a contactat pe șefii celor doua formațiuni politice pentru negocieri. Prima intalnirea va avea loc la ora 13.00 cu liderul USR, Dacian Cioloș. Premierul interimar Florin Cițu i-a sunat pe liderul USR, Dacian Cioloș, și pe […] The post Ziua negocierilor. PNL discuta cu PSD și USR appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

