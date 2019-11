Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Raluca Turcan a dat asigurari ca pensiile romanilor vor fi platite la timp și nu vor exista intarzieri nici in privința salariilor.Citește și: Gheorghe Piperea prezice efecte catastrofale ale 'aliantei' dintre Isarescu, Iohannis si Orban „Toate angajamentele asumate prin…

- Institutul National de Statistica a publicat joi, 14 noiembrie, datele referitoare la evolutia produsului intern brut in trimestrul III al anului 2019. Fata de acelasi trimestru din anul 2018, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3,0% pe seria bruta si cu 3,2% pe seria ajustata sezonier.…

- Țara din UE care majoreaza salariul minim cu 25%. Pe marginea falimentului in timpul crizei, acum are excedent bugetar și a redus masiv datoria publica Prim-ministrul portughez Antonio Costa a promis sambata, la ceremonia de investire a guvernului, ca va majora salariul minim cu 25%, pana in 2023. Astfel,…

- El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca atat Iohannis, cat si "vectorii de opinie din PNL" au mintit atunci cand au declarat public ca nu sunt bani la buget pentru plata pensiilor, iar acum au ajuns sa spuna ca vor mari pensiile. "Pentru ca recent a inceput campania…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Schimbarea unui guvern prin moțiune de cenzura e un lucru banal in democrație. In Italia se schimba și cate doua-trei pe an. Dar moțiunea care a scos PSD de la guvernare a fost importanta mai ales prin defilarea de caractere pe care a prilejuit-o și prin developarea modului…

- Mai bine de 1,3 miliarde de oameni traiesc cu o forma de deficiența de vedere la nivel global, ceea ce inseamna 17,2% din populația globului. Data de 10 octombrie este declarata Ziua Mondiala a Vederii. In Romania, peste 95.000 de oameni iși fac anual operații de cataracta, fiind a doua intervenție…

- „Devine evident ca președintele Iohannis și-o dorește pe Vasilica in turul 2. Nu spun eu, o spun toți comentatorii și analiștii independenți. Toți. Inclusiv cei mai degraba favorabili PNL-ului. De ce? Pentru ca așa caștiga sigur. Care e costul? Creșterea PSD-ului. In turul 2 o sa ia un 35-40…

- Tbilisi, Georgia (foto: The Telegraph) Daca privesti linia orizontului de pe o plaja din Romania, de la Marea Neagra, ar trebui sa vezi litoralul din Georgia. O tara aproape necunoscuta celor mai multi dintre romani dar care, de aproape 15 ani, incepe sa devina una dintre cele mai mari destinatii turistice…