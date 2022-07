Ziua Naţională a Ambulanţei, aniversată la Iaşi. Ministrul s-a întâlnit cu veteranul de 100 de ani al Ambulanţei. Au fost proteste Anul acesta, pentru prima data la Iasi s-a sarbatorit Ziua Nationala a Ambulantei, care implineste 116 ani de existenta. La evenimentul din fata Palatului Culturii au participat sute de angajati din sistemul medical, ai serviciilor de ambulanta judetene din toata tara. Din fiecare judet al tarii a fost desemnat cate un echipaj medical care sa reprezinte zona din care vin, in parcarea Palatului Culturii fiind reunite peste 40 de astfel de echipaje. „Corpul medical trebuie sa fie respectat" La evenimentul care i-a sarbatorit pe cei aflati in prima linie au participat mai multe autoritati de la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Au inceput manifestarile cu ocazia Zilei Nationale a Ambulantei. S-a intonat imnul Romaniei si imnul Ambulantei. La eveniment participa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, primarul Mihai Chirica, vicepresedintele CJ Marius Danga, reprezentanti ai ISU, Vasile Cepoi, directorul DSP Iasi, alaturi de…

