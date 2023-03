Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezinta luni, 27 martie, de la ora 18:00, spectacolul pentru copii „Despre stele”, o producție miniREACTOR Cluj – Napoca. Prezentat in premiera la Sibiu, spectacolul face parte din programul special dedicat Z

- Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro…

- Pe langa cele doua spectacole de improvizație programate la Casa Maghiara de Ziua Mondiala a Teatrului, care se sarbatorește in fiecare an in data de 27 martie din dorința de a conștientiza valoarea și forța de comunicare a acestuia, teatrul maghiar „Csiky Gergely” din Timișoara va marca aceasta zi…

- 21 martie| Ziua Mondiala a Marionetiștilor, sarbatorita la Teatrul de Papuși „Prichindel”: Spectacole și expoziție de papuși și decoruri Pe data de 21 martie 2023, Teatrul de Papuși „Prichindel” sarbatorește Ziua Mondiala a Marionetiștilor, prin spectacole și expoziție de papuși și decoruri. Teatrul…

- ”Frumoasa și talentata actrița de film și teatru, Valeria Ogașanu, s-a stins din viața la varsta de 76 de ani”, au scris, in aceasta dimineața, reprezentanții Ministerului de Cultura.

- Reprezentatiile scenice din luna martie vor avea loc in Sala Studio a Teatrului de Stat Constanta Luna martie, cunoscuta in popor si ca luna martisorului, aduce pe scena Teatrului de Stat din Constanta nu mai putin de noua spectacole. Astfel, debutul evenimentelor culturale ale institutiei va avea loc…

- Premiera spectacolului la TSC a avut loc pe 29 februarie 2020 Regia ii apartine Dianei Mititelu "Jocuri in curtea din spate" este spectacolul pe care Teatrul de Stat Constanta l a ales pentru reprezentatie la Festivalul International de Teatru Cluj "Interferente 2022" "Jocuri in curtea din spate" este…

- Un spectacol umanitar intitulat „Magia Craciunului" a fost organizat de școala de dans Zumba Studio Gura Humorului, in parteneriat cu Casa de Cultura Gura Humorului și Primaria Gura Humorului, cu ajutorul sponsorilor și parinților copiilor implicați, in data de 21 decembrie a.c.. Regia ...