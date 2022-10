Stiri pe aceeasi tema

- Iubitorii de animale de companie ințeleg greu gesturile pe care acestea le fac. Ei bine, și pisicile fac cateva gesturi atunci cand vor sa-ți transmita ceva. Iata ce inseamna cand pisica sta pe tine!

- Dupa o panda de cinci zile, Garrett Wales, un vanator american, și echipa lui au prins un crocodil uriaș intr-un lac din valea raului Save din Zimbabwe, a relatat Daily Star. „Arata ca un dinozaur mancator de oameni!”, a spus Wales despre prada care masura 4,5 metri lungime și cantarea in jur de 450…

- Un urs a facut ravagii in zona comunei Bucium din Munții Apuseni. Animalul salbatic a ucis un numar de noua vaci in decursul a cateva saptamani. „Cele mai grase și frumoase salbaticiuni cred ca se afla la Bucium, Alba zona Conțu Vilcoi. Au trait bine vara asta, au mancat 9 animale, 8 de la mine […]…

- Ziua Limbii Romane este sarbatorita in fiecare an, pe 31 august și reprezinta inca un prilej prin care poporul roman iși reafirma identitatea. O sarbatoare similara, numita Limba noastra, este și in Republica Moldova, celebrata in aceeași zi și al carei scop este de a onora limba de stat. Deși se vorbește…

- VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat pe strazile unei localitați din Alba: Alerga pe langa casele oamenilor VIDEO| Urs de dimensiuni impresionante, filmat pe strazile unei localitați din Alba: Alerga pe langa casele oamenilor Un urs a fost filmat, in noaptea de luni spre marți, pe o strada…

- Un baiat in varsta de 19 ani a fost atacat de urs, marti, 2 august, dupa-amiaza, in județul Harghita. Scena s-a petrecut chiar sub ochii familiei sale cu care se afla impreuna pe camp.Un urs a atacat un adolescent in varsta de 19 ani, din satul Valeni, comuna Feliceni, județul Harghita, marti dupa-amiaza.…

- Mai exista romani la Targu Mureș chiar daca acești nu sunt in conducerea primariei. Un grup de romani in frunte cu Dragoș Burghelia au pus tricolor romanesc la bustul lui Iancu de Hunedoara dezvelit azi de primarul Soos Zoltan. Urmare a atacurilor fara precedent la simbolurile și identitatea naționala,…

- Daca iți dorești un caine pentru tine și familia ta, dar nu te-ai gandit inca cu privire la rasa, atunci cainele rasa Bull Terrier poate fi potrivit. Este un animal de companie care are o fața dragalașa. Iata cat te costa un astfel de caine, dar și tot ce trebuie sa știi despre el!