- Jandarmeria Romana aniverseaza astazi 171 de ani de existența in slujba legii și a cetațenilor. Ziua de 3 aprilie 1850, marcheaza intemeierea Jandarmeriei Romane cand, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hotararea Divanului obstesc, semnand „Legiuirea pentru reformarea…

- Ana Simina, sau tanti Neti, cum ii spun apropiații, din comuna Ciuruleasa, a implinit astazi, 11 februarie, 100 de ani. La un secol de viața, tanti Neti a fost sarbatorita de familie, prieteni și oficialitați, printre cei care i-au urat la mulți ani numarandu-se si fostul primar al comunei, actualmente…

- In perioada 15 februarie – 17 aprilie este organizata o noua sesiune de admitere in cele doua unitați de invațamant care formeaza subofițeri jandarmi. Viitorii jandarmi au la dispoziție 400 de locuri, respectiv 200 locuri la Școala Militara de Subofițeri Jandarmi “Grigore Alexandru Ghica”…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a preluat de la secretarul de stat responsabil cu ordinea publica, Bogdan Despescu, atribuțiile privind coordonarea Direcției Generale de Protecție Interna (serviciul secret al MAI), Direcției Generale Anticorupție (DGA), Corpului de Control al MAI, Direcției de audit…

- Papa Francis a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea episcopului greco-catolic de Cjul-Gherla, Florentin Crihalmeanu, bolnav de CODID-19. Mesajul a fost citit de Episcopul Curiei Arhiepiscopale Majore, Claudiu Lucian Pop (de la Blaj), cu prilejul slujbei de inmormandare. Mesajul Papei Francisc:…

- Ziua de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, a fost declarata incepand cu data de 7 decembrie 2010 ,prin Legea nr. 238/2010, drept Ziua Culturii Naționale. Aceasta sarbatoare naționala are scopul de a promova cultura, arta și efortul academic romanesc, atat in țara cat și in lume. In…