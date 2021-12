Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 4 decembrie, tot polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ileanda au depistat in trafic, in localitatea Cuciulat, o autoutilitara care transporta ilegal materiale lemnos. La volanul autoutilitatrei a fost identificat un barbat de 48 de ani, din comuna Ileanda, iar in urma verificarile efectuate…

- La data de 1 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Rutier au depistat in trafic un autoturism, condus de un barbat de 52 de ani, din comuna Chieșd, care se afla sub influența alcoolului. In fapt, barbatul a condus un autoturism, pe strada Bisericii, din localitatea Chieșd, iar testarea efectuata de…

- Sambata noaptea, la ora 02:15, echipajul mixt format din polițist din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Samnihaiu Almașului și jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Salaj au depistat in trafic un barbat sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul, un barbat de 27 de ani, din comuna Cuzaplac,…

- OMS doneaza statului roman 200 de concentratoare de oxigen: Materiale sanitare extrem de necesare in tratarea pacienților infectați cu COVID OMS doneaza statului roman 200 de concentratoare de oxigen: Materiale sanitare extrem de necesare in tratarea pacienților infectați cu COVID „200 de concentratoare…

- La data de 31 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au intocmit un dosar penal pentru conducere fara permis. In fapt, duminica, 31 octombrie, puțin inainte de ora 10:00, polițiștii au opit in trafic, Drumul Național 1H, in localitatea Pericei, un autoturism condus…

- Duminica dimineața, 31 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Cehu Silvaniei au oprit in trafic, pe strada 1 Mai, din Cehu Silvaniei, un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat sub influența alcoolului. Șoferul de 32 de ani, din județul Maramureș, a fost testat cu aparatul Etilotest, rezultatul…

- Vineri, 15 octombrie, la ora 11:30, polițiștii Postului de Poliție Crasna au oprit in trafic, in localitatea Banișor, un autoturism, condus de un barbat, de 46 de ani, din Zalau. Din verificarile efectuate de polițiști, a reieșit ca, autovehiculul condus de barbat era neinmatriculat. In cauza, s-a intocmit…

- Atat astazi, cat și zilele trecute, polițiștii salajeni, cu sprijinul jandarmilor au acționat in mediul rural pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite și menținerea unui climat optim de ordine și siguranța publica. Activitațile au vizat, in principal, prevenirea și combaterea furturilor și distrugerilor…