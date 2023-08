Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zeci de ani de cand romanii pleaca masiv la lucru in strainatate, mai ales in Europa de Vest, și trimit bani rudelor ramase acasa, piața muncii din Romania devine, la randul sau, sursa de venit semnificativa pentru muncitori straini, in special din Asia, dar și din Republica Moldova. Asta observa…

- Chiar daca 7 din 10 romani din mediul urban asociaza donarea de sange cu viata; 56% dintre romani au temeri legate de actul donarii care-i fac sa fie reticenti si sa nu doneze sange. Potrivit acestui studiu, romanii au frica de injectii, respectiv de ace, de sange, manifesta teama de spitale, de…

- Romanii au comandat anul trecut, in medie, o saorma la 10 secunde. Au fost livrate peste 3,31 de milioane de portii in 2022, cu 60% mai mai mult fata de anul precedent, scrie Ziare.com, citand datele unei aplicatii de livrare. Șaorma este pe locul doi in topul preferintelor romanilor, utilizatori ai…

- Ieri, pe Bursa de Valori București, compania de stat, Hidroelectrica S.A., a obținut un succes, demn de marile randamente financiare ale Wall Street, vanzand 449.802.567 de acțiuni, in doar cateva ore. Avand IPO cel mai ridicat din Europa ( oferta publica inițiala – Initial Public Offering IPO), de…

- Wste considerata cea mai importanta listare la Bursa de Valori București din ultimul deceniu și listarea anului in Europa. Dincolo de semnalul pe care il da pentru piața de capital, venirea la Bursa a Hidroelectrica, cea mai mare companie de stat din energie, a adus in prim-plan misiunea Fondului Proprietatea,…

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat de Ziua Internaționala a refugiatului ca din martie 2022 romanii au probat o solidaritate fara precedent printr-un generos efort național care a construit un spațiu al siguranței și liniștii pentru refugiații din Ucraina.

- Ce sa nu faci de Rusalii. Tradiții și obiceiuri. Duminica, 4 iunie este prima zi de Rusalii. Aceasta sarbatoare este una extrem de importanta și dureaza pana luni, 5 iunie. Romanii au zile libere de la stat, iar cei care vor sa fie sanatoși și sa aiba noroc intreg anul trebuie sa respecte mai multe…

- Metrorex: Statia de metrou Piata Iancului, prima statie accesibilizata cu benzi speciale si panouri de semnalistica Braille. Statia de metrou Piata Iancului este prima statie accesibilizata in totalitate prin dotarea cu elemente din otel inoxidabil aplicate pe suprafata existenta, cat si cu panouri…